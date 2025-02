"Следующая остановка – Голливуд": менеджер Усика сделал заявление о будуще украинца

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), поделился мнением по поводу украинца.

Функционер отреагировал на слова Александра о двух поединках до конца карьеры.

"Он уже доказал все, став лучшим абсолютным чемпионом в крузервейте и супертяжелом весе. Еще два поединка – и, крошка, скорее пристегнитесь, следующая остановка – Голливуд", - написал Климас.

