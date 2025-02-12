"Следующая остановка – Голливуд": менеджер Усика сделал заявление о будуще украинца
Климас отметил статус украинца в боксе.
Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), поделился мнением по поводу украинца.
Функционер отреагировал на слова Александра о двух поединках до конца карьеры.
"Он уже доказал все, став лучшим абсолютным чемпионом в крузервейте и супертяжелом весе. Еще два поединка – и, крошка, скорее пристегнитесь, следующая остановка – Голливуд", - написал Климас.
He proved everything already to be the best Undisputed cruiserweight and heavyweight Champion, two more fights and baby fastest your seat belts, next stop Hollywood. https://t.co/0MmlNYxNnQ— Egis Klimas (@KlimasBoxing) February 12, 2025
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