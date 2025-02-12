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"Следующая остановка – Голливуд": менеджер Усика сделал заявление о будуще украинца

Климас отметил статус украинца в боксе.
Сегодня, 21:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), поделился мнением по поводу украинца.

Функционер отреагировал на слова Александра о двух поединках до конца карьеры.

"Он уже доказал все, став лучшим абсолютным чемпионом в крузервейте и супертяжелом весе. Еще два поединка – и, крошка, скорее пристегнитесь, следующая остановка – Голливуд", - написал Климас.

Ранее Беллью оценил вероятность реванша Усик - Чисора.

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