Саудовский клуб заинтересовался одним из лидеров Арсенала

Ан-Наср проявляет интерес к защитнику Арсенала Габриэлу Магальяэсу, пишет GiveMeSport.

Садовский клуб готов сделать предложение уже грядующим летом, однако "канониры" вряд ли отпустят просто так одного из своих ключевых игроков.

Лондонцы оценивает бразильского защитника в 100 млн евро, а новый спортивный директор клуба будет убеждать Габриэла продлить контракт с Арсеналом.

При этом Ан-Наср намерен предложить защитнику 20 млн евро в год, в три раза больше, чем он зарабатывает сейчас.

Сам же Габриэл готов рассмотреть саудовское предложение, однако в данный момент игрок сосредоточен на удачном завершении сезона.

Ранее также легенда Арсенала призвал клуб уволить Микеля Артету.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!