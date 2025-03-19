Саудовский клуб заинтересовался одним из лидеров Арсенала
Ан-Наср проявляет интерес к защитнику Арсенала Габриэлу Магальяэсу, пишет GiveMeSport.
Садовский клуб готов сделать предложение уже грядующим летом, однако "канониры" вряд ли отпустят просто так одного из своих ключевых игроков.
Лондонцы оценивает бразильского защитника в 100 млн евро, а новый спортивный директор клуба будет убеждать Габриэла продлить контракт с Арсеналом.
При этом Ан-Наср намерен предложить защитнику 20 млн евро в год, в три раза больше, чем он зарабатывает сейчас.
Сам же Габриэл готов рассмотреть саудовское предложение, однако в данный момент игрок сосредоточен на удачном завершении сезона.
Ранее также легенда Арсенала призвал клуб уволить Микеля Артету.
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