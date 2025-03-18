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"Несколько раз выгорел": Климас раскрыл планы Ломаченко

Менеджер сообщил, что украинец уже вернулся к тренировкам после травмы.
Вчера, 23:04
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), прокомментировал возможное завершение карьеры своего клиента.

По словам функционера, у украинца была травма спины, но сейчас уже Василий вернулся к тренировкам.

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"Я общался с ним сегодня утром, и у него все хорошо. У него была небольшая травма спины, но сейчас он уже восстанавливается и начинает тренировки. Думаю, через месяц-два у нас будут очень хорошие новости — вернется он или завершит карьеру. Пока мы этого не знаем. В соответствии с правилами IBF, у него есть время до октября, так как Абдуллаев будет драться с Муратальей за статус обязательного претендента, и тогда мы узнаем, что будет дальше".

Климас заявил, что Ломаченко и его команда еще не приняла решение о завершении карьеры.

"Решение еще не принято. Ни со стороны Папаченко, ни со стороны самого Ломаченко. Как я уже сказал, я говорил с ним сегодня утром, и он чувствует себя хорошо, уже начинает тренироваться. Но что будет дальше — пока неизвестно. Посмотрим.

Меня не удивит, если Василий завершит карьеру, ведь в профессиональном боксе он несколько раз выгорал. Понимаете, когда ты реально выигрываешь бой, но судьи отдают победу другой стороне, это больно. Это затрагивает эмоционально, и именно такие вещи могут убить твою мотивацию", - сказал Климас для YSM Sports Media.

Ранее Усик назвал потенциально последнего соперника на профессиональном уровне.

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