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Усик назвал потенциально последнего соперника на профессиональном уровне

Украинец оценил возможность боя со звездой UFC.
Сегодня, 18:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем будущем.

По словам украинца, он может провести бой против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом дивизионе Алекса Перейры.

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Усик рассматривает такой вариант после того, как проведет реванш с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

"Да, мне это было бы интересно, но только после поединка против Даниэля Дюбуа за все титулы. 

Мы рассматриваем вариант с боем в клетке. Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды", - сказал Усик в интервью Riz Khan Show.

Ранее бывший чемпион назвал боксера, который почти победил Усика.

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