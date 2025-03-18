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Усик отреагировал на ультиматум WBO о защите против Паркера

Украинский объединенный чемпион озвучил свою приоритетную цель.
Сегодня, 09:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение WBO обязать его провести бой с временным чемпионом организации Джозефом Паркером.

По словам украинского боксера, несмотря на ультиматум со стороны Всемирной боксерской организации, приоритетной целью для него остается объединительный поединок с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

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"WBO сказала, что я должен защищать ее титул. Но сейчас целью нашей команды является бой за объединение титулов с Даниэлем Дюбуа", - сказал Усик в комментарии Al Arabiya English.

Ранее сообщалось, что Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента.

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