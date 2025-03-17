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Тренер Паркера: Джозеф хочет боя с Усиком, люди хотят их боя

Наставник обязательного претендента на пояс чемпиона WBO призвал украинца не отказываться от боя с его подопечным.
Сегодня, 21:34
Джозеф Паркер и Энди Ли / Getty Images
Джозеф Паркер и Энди Ли / Getty Images

Тренер Джозефа Паркера Энди Ли призвал Александра Усика не отказываться от поединка с его подопечным, который после победы над Даниэлем Дюбуа является обязательным претендентом на пояс WBO и временным чемпионом.

По словам Ли, Паркер заслуживает свой титульный бой.

«Мне кажется, что Джозеф заслуживает того, чтобы провести титульный поединок. Я думаю, что со мной согласны все. По меньшей мере, WBO показали свою готовность пойти на это и обязали Усика драться с Паркером».

Также Энди считает, что публике должен быть интереснее поединок между Джозефом и Александром.

«Зрители хотят боя между Джо и Усиком. Зрители уже видели бой между Усиком и Дюбуа, это было не очень давно. Александр победил техническим нокаутом.

Для меня и Джозефа бой с Усиком - приоритет, однозначно. Если организовать этот бой не удастся, то мы проведем поединок за вакантный пояс, но наша цель это поединок против Усика», - заявил Ли в интервью Ring Magazine.

Напомним, ранее сообщалось, что Усик откупится от Паркера ради реванша с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер

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