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Бывший чемпион назвал боксера, который почти победил Усика

Хаттон вспомнил два поединка украинца с Фьюри.
Сегодня, 18:50
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Авторитетный боксер Рикки Хаттон высказался по поводу Александра Усика.

По словам эксперта, Тайсон Фьюри был единственным бойцом, который приблизился к победе над украинцем.

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"Усик выиграл оба боя против Фьюри, но понимаю тех, кто считает, что Тайсон выиграл минимум один поединок. Это были очень близкие битвы, и Фьюри ближе всех соперников подошел к тому, чтобы победить украинца.

Никто не доставил ему столько проблем. Ни Джошуа, ни Дюбуа, которых Усик победил очевидно для всех", - приводит слова Хаттона Sky Sports.

В 2024 году Фьюри дважды проиграл Александру Усику, а в январе текущего года объявил о завершении карьеры.

Напомним, Гвоздик высказался о возможном бое Усика с чемпионом UFC.

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