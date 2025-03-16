Ник Болл бил соперника ногами и в конце концов защитил титул в полулегком весе

В Ливерпуле, Англия, состоялась встреча чемпиона WBA в полулегком весе Ника Болла (22-0-1, 13 КО) и Ирландии Ти Джея Дохени из Ирландии (26-6, 20 КО).

Первую половину боя Болл провел в медленном темпе, поединок проходил на равных. Лишь после 5-6 раунда чемпион начал двигаться быстрее и наносить больше ударов, демонстрируя свое преимущество.

В итоге, команда Дохени приняла решение не выпускать своего бойца на 11-й раунд, что означало победу действующего чемпиона.

Стоит отметить, что Болл проводил не самый чистый поединок, он провел несколько запрещенных приемов, а в девятом раунде с него сняли очки. В один из моментов он вообще ударил Дохени коленом после гонга.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA

Ник Болл - Ти Джей Дохени: победа Болла в 10-м раунде техническим нокаутом

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем будущих интересных боксерских поединков.

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