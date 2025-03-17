Гвоздик высказался о возможном бое Усика с чемпионом UFC
Украинец выбрал фаворита поединка.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о потенциальном поединке Александра Усика против Гильберто Рамиреса.
По словам украинца, его соотечественник будет фаворитом боя, в котором Александр будет боксировать против чемпиона UFC.
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"Это бокс. Никогда не знаешь, что произойдет. Мне кажется, что Усик должен быть лучше, но ты никогда не знаешь наверняка.
В боксе может произойти все что угодно", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
Ранее назвал желаемую дату боя с Усиком.
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