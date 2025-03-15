Амосов одержал первую победу после ухода из Bellator
Украинец победил в рамках Cage Fury Fighting Championships 140.
31-летний Ярослав Амосов одолел американца Кертиса Миллендера. Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе оформил досрочную победу в первом раунде.
Украинский боец смешанных искусств одолел старшего на 6 лет оппонента удушающим приемом. Победный выпад Амосова пришелся на концовку первого раунда. Он мастерски поймал Миллендера и заставил рефери констатировать победу.
Для Амосова поединок стал первым с осени 2023 года. Тогда украинец уступил ямайскому бойцу Джейсону Джексону. После победы экс-чемпион Bellator "передал привет" UFC, показав капу с вожделенной аббревиатурой.
Кстати, ранее чемпион UFC Перейра назвал желаемую дату боя с Усиком.
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