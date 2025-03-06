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Чемпион UFC назвал желаемую дату боя с Усиком

Алекс Перейра не скрывает амбиций провести поединок с украинцем.
Сегодня, 09:45
Алекс Перейра / Getty Images
Алекс Перейра / Getty Images

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (12-2) высказался возможном бое с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).

По словам бойца, он был бы готов провести поединок с украинцем в сентябре в Саудовской Аравии.

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"Когда я увидел, что Дана Уайт заходит в бокс, то подпрыгнул от радости. 

Бой с Усиком стал реальнее? Кто знает? В сентябре – Саудовская Аравия", - приводит слова Перейры Happy Punch.

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