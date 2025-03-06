Чемпион UFC назвал желаемую дату боя с Усиком
Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (12-2) высказался возможном бое с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).
По словам бойца, он был бы готов провести поединок с украинцем в сентябре в Саудовской Аравии.
Читай также: "Это потушит свет любому": Питер Фьюри рассказал, украли ли у Дюбуа победу над Усиком
"Когда я увидел, что Дана Уайт заходит в бокс, то подпрыгнул от радости.
Бой с Усиком стал реальнее? Кто знает? В сентябре – Саудовская Аравия", - приводит слова Перейры Happy Punch.
Турки Аль аш-Шейх подписал соглашение о создании боксерского промоушена под руководством президентов UFC и WWE.
Ранее промоутер назвал возможных соперников Кличко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!