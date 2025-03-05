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"Это потушит свет любому": Питер Фьюри рассказал, украли ли у Дюбуа победу над Усиком

Авторитетный тренер встал на защиту рефери.
Сегодня, 15:42
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский тренер Питер Фьюри вспомнил противостоянии Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Специалист считает, что британец пробил ниже пояса украинцу, так что рефери не украл у него победу.

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"Я каждый день хожу в зал и вижу такие удары. Я неоднократно пересматривал тот удар. Это было попадание в пах - между бедром и тазом. Попади туда - и это потушит свет любому супертяжеловесу. Это однозначно был удар ниже пояса.

Видели ли мы, что удары по корпусу - это слабое место Усика? Да, безусловно. Но Дюбуа необходимо комбинировать, не так ли? И кажется, что у Усика есть все ответы", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В августе 2023 года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде. В пятом раунде британец пробил ниже пояса.

Ранее сообщалось, что любитель допинга бросил дерзкий вызов Усику.

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