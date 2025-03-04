Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, которому Альварес всегда будет проигрывать

Оскар Де Ла Хойя, бывший промоутер объединенного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, высказался о будущем мексиканца.

По словам функционера, он никогда не сможет победить абсолютного чемпиона полутяжелой весовой категории россиянина Дмитрия Бивола.

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"Он ни за что не победит Бивола. Просто ни в коем случае. Стили делают бои. Я очень хотел бы увидеть победу мексиканца на ринге, но он никогда не победит Бивола", - приводит слова промоутера Seconds Out.

В мае 2022 года Бивол победил Канело единогласным решением судей.

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