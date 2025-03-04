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Уайт не будет драться с Джойсом весной: бой бывших чемпионов сорвала травма

Поединок британских боксеров в апреле не состоится.
Сегодня, 15:48
Диллиан Уайт и Джо Джойс / Getty Images
Диллиан Уайт и Джо Джойс / Getty Images

Бой тяжеловесов Диллиана Уайта и Джо Джойса в Манчестере сорвался. Запланированный на 5 апреля поединок отменен, сообщает The Ring.

Противостояние должно было стать главным событием вечера бокса на арене Co-op Live. 36-летний Уайт получил травму и не сможет выйти в ринг против 39-летнего англичанина. Тем не менее, Джойс приступил к поиску нового соперника на ту же дату.

Для обоих боксеров бой мог перезагрузить карьеру. К примеру, Уайт не имел больших поединков после поражения Тайсону Фьюри в 2022 году. В то же время Джойс проиграл три из четырех последних боев. Ранее британцы были претендентами на чемпионские пояса и контролировали ряд второстепенных.

Напомним, американец Миллер бросил вызов Усику в дерзкой манере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диллиан Уайт Джо Джойс

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