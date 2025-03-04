"Надеру Усику задницу": любитель допинга бросил дерзкий вызов украинцу

Американский боксер стремится боксировать с чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

36-летний Джаррелл Миллер готов драться с обладателем поясов WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком. Американец назвал "физику" главным преимуществом над украинским боксером, сообщает talkSPORT.

"Дело в том, что я был самым устрашающим тяжеловесом на протяжении многих лет. Мой ударный потенциал, моя выносливость, то как иду напролом.

Фрэнк Уоррен и эти ребята всегда пытались организовать мне бой в последний момент. Сейчас я свободный агент и буду готовиться самостоятельно. Я надеру задницу Усику при полноценном тренировочном лагере. 100%" – заверил Миллер.

Американский боксер провел на профи-ринге 29 поединков, в которых одержал 26 побед (22 – нокаутом). В 2019 году он лишился лицензии, провалив несколько тестов на запрещенные вещества. После возвращения Миллер потерпел поражение от Дюбуа и свел вничью бой против Руиса-младшего.

Кстати, чемпион UFC Перейра снова подтвердил готовность драться с Усиком.

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