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"Действительно хочу боксировать с Усиком": чемпион UFC не отказался от идеи боя с украинцем

Лавры Фрэнсиса Нганну не дают покоя еще одному обладателю чемпионского пояса в Ultimate Fighting Championship.
Сегодня, 11:59
Алекс Перейра / Getty Images
Алекс Перейра / Getty Images

Бразилец Алекс Перейра подтвердил намерения сразиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком. Потенциальный поединок бывший кикбосер назвал "идеальным", сообщает Stake.

"У меня есть интересы и считаю, что это имеет значительное время. Я думаю, что между этими ребятами (Турки Аль аш-Шейхом и др. – ред.) существует партнерство с UFC, поэтому посмотрим, что случится.

Если бы мы говорили о том, какое сражение самое выгодное и лучшее для меня, то я бы сказал Дю Плесси. У Джона Джонса другая весовая категория, и есть другие параметры, но в идеале я действительно хочу боксировать с Усиком", – заявил Перейра.

Кстати, украинец Чухаджян получил дату следующего боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Александр Усик Алекс перейра

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