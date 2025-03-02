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Чухаджян узнал дату следующего боя

Бывший чемпион мира в полусреднем весе вернется в ринг весной.
Сегодня, 14:29
Карен Чухаджян / Instagram
Карен Чухаджян / Instagram

Украинский боксер Карен Чухаджян проведет первый в этом году поединок в мае. Дату боя раскрыл тренер бойца Вячеслав Сенченко, сообщает Sport.ua.

"Недавно узнали дату – 10 мая в Германии. Вероятно, Карен будет боксировать за титул. Имя соперника сообщим позже. Будет официальный анонс.

Мы приблизительно понимаем, кто будет оппонентом и за какой титул состоится бой. Мы расскажем всю информацию, когда будет официальное подтверждение", – заявил Сенченко.

В ноябре Чухаджян проиграл поединок за титул IBF. Американец Джарон Эннис победил по единодушному решению судей. Ранее украинец контролировал появление WBA International.

Кстати, британский боксер-электрик Падли получил контракт с Matchroom Boxing.

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