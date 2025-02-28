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Боксер-электрик после боя с Шакуром получил контракт с элитной промоутерской компанией

Британский легковес достойно заменил американца Флойда Скофилда.
Сегодня, 19:29
Джош Падли / Getty Images
Джош Падли / Getty Images

29-летний Джош Падли открылся боксерскому сообществу в поединке против чемпиона мира по версии WBC. Теперь британец подписал контракт с Matchroom Boxing, сообщает компания в Instagram.

У уроженца Донкастера будет возможность закрепиться в элитной компании. Договор с топ-промоутером, по всей видимости, позволит Падле сосредоточиться на боксерской карьере. До недавнего времени он совмещал тренировки с работой электриком на полставки.

Британский боксер экстренно заменил Флойда Скофилда за три дня до боя против Шакура Стивенсона. Несмотря на нехватку подготовки, Падли навязал конкуренцию чемпиону и задержался в ринге на восемь полных раундов. В девятом же Стивенсон победил техническим нокаутом.

Кстати, накануне World Boxing получила признание МОК.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Matchroom Boxing Джош Падли

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