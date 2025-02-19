Шакур экстренно получил нового соперника вместо Скофилда

Чемпион WBC в легком весе выйдет в ринг против британского боксера.

29-летний Джош Падли сразится с Шакуром Стивенсоном 22 февраля. Британец заменит американского бойца Флойда Скофилда, сообщает The Ring.

Новый соперник чемпиона по-прежнему остаются непобедимым в профессионалах. Он провел 15 поединков, в которых только побеждал. В частности, четыре раза Падли одолел оппонентов нокаутами. В последний раз он выходил в ринг против соотечественника Марка Чемберлена на Уэмбли.

Ранее Скофилд был снят с поединка Британским боксерским советом контроля. Контроллеры диагностировали у американца болезнь. Отец боксера заявил об умышленном отравлении и намекнул на причастность промоутера Эдди Хирна.

К слову, украинец Выхрист анонсировал следующий поединок в Германии.

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