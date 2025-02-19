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Шакур "потерял" соперника за два дня до поединка

Флойд Скоффилд заболел и не получил допуск к бою.
Сегодня, 08:42
RING
RING

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон остался без соперника за несколько дней до боя.

Действующий чемпион должен был встретиться с непобедимым американцем Флойдом Скофилдом (18-0, 12 KO) во время боксерского шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который пройдет 22 февраля.

Как сообщает The Ring, Скофилд не был допущен к бою Британским советом по боксу (BBBofC) по болезни.

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Тем не менее, Стивенсон должен остаться одним из боксеров, который проведет бой в Эр-Рияде.Организаторы ищут замену Скофилду и имеют две кандидатуры - британца Джоша Педли (15-0) и марокканца Муссу Голама (22-1).

Несколько дней назад чемпион мира в первом среднем весе Теренс Кроуфорд назвал Шакура одним из двух боксеров, способных победить Джервонту Дэвиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

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