Выхрист сообщил, когда проведет свой следующий бой

Украинец отказался от поединка в конце прошлого года.

Украинский супертяж Виктор Выхрист высказался о своем следующем поединке.

По словам спортсмена, он планирует выйти в ринг в апреле.

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"Я постоянно контактирую со своими промоутерами и на днях они сообщили, что прилагают усилия, чтобы в начале апреля я снова вышел в ринг. Речь идет о рейтинговом поединке, который, вероятно, пройдет в Германии. Конкретика должна явиться к концу февраля", - сказал Виктор для Sport.ua.

Выхрист рассказал, что мог провести бой в конце 2024 года, однако отказался.

"Я мог провести очередной бой еще в конце прошлого года. Но поскольку мне сообщили о нем всего за несколько недель до проведения, пришлось отказаться. Потому что для качественной подготовки, совершенного изучения соперника нужно минимум месяц".

В последнем поединке, который прошел в сентябре прошлого года, Выхрист победил боснийца Мирка Тинтора.

Ранее Усик назвал страну, в которой ему больше всего нравится проводить бои.

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