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Стивенсон техническим нокаутом победил боксера на замену в Эр-Рияде

Чемпион мира по версии WBC сохранил титул легкого веса.
Сегодня, 00:34
Стивенсон – Падли / Getty Images
Стивенсон – Падли / Getty Images

Американский боксер Шакур Стивенсон победил британца Джоша Падли. Последний за считанные дни до поединка заменил американца Флойда Скофилда.

Чемпион решил не форсировать событий и постепенно искал пробелы в обороне Падли. Далее Стивенсон наращивал темп, а соперник лишь изредка отвечал. Хотя преимущество Шакура было ощутимым, но впоследствии британский боксер пошел на регулярный обмен ударами.

В конце концов Стивенсон нашел свои шансы в 9-м раунде. Он дважды отправил Падли наземь, но тот поднялся для продолжения боя. А вот после третьего нокдауна рефери поединок остановил – угол британца выбросил полотенце.

К слову, ранее Ортис победил Мадримова по очкам и приблизил реванш с Богачуком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон Джош Падли

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