Реванш для Богачука: Ортис одолел Мадримова судейским решением

Вирджил Ортис победил узбека Исраила Мадримова в 12-м раундовом поединке. 26-летнему американцу предпочли трое судей (117:111, 115:113, 115:113).

В дебюте центром ринга завладел Ортис. Он и контролировал в дальнейшем ход событий, хотя Мадримов активно работал ногами и время от времени контратаковал. Узбекский боксер всячески пытался избегать близкого контакта.

Мадримов после редких выпадов сразу переходил к обороне. Долгое время атаки Ортиса были малоэффективны. В чемпионских раундах американец добавил и сериями ударов обеспечил победу над выносливым Мадримовым.

В январе Всемирный боксерский совет анонсировал, что победитель боя встретится с украинцем Сергеем Богачуком. Потенциальное сражение с Ортисом будет вторым в карьере боксеров. В августе прошлого года Богачук дважды отправил американского боксера в нокдаун, но судьи скандально отдали победу Ортису.

Кстати, немецкий боксер Кабайел нокаутировал китайца Чжилэя в хевивейте.

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