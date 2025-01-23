Богачук получил следующего соперника: это не Фундора

29-летний отечественный боксер вскоре узнает фамилию следующего соперника. Сергей Богачук выйдет в ринг против победителя боя между Вирджилом Ортисом и Исраилом Мадримовым, сообщает World Boxing Council.

Американец встретится с узбеком 22 февраля. Ортис будет драться в статусе временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета. Богачук пересекался с представителем США в августе прошлого года – дважды отправил его в нокдаун, но судьи скандально отдали победу американскому боксеру.

Украинец после поражения от Ортиса в декабре победил британца Ишмаэля Дэвиса. Богачук отправил оппонента на пол уже во 2-м раунде, а в 6-м команда Дэвиса отказалась от продолжения поединка.

Напомним, ранее Богачук бросил вызов чемпиону WBC и WBO Себастьяну Фундоре.

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