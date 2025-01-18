Богачук бросил вызов обладателю двух титулов

29-летний украинец стремится сразиться с чемпионом по версиям WBC и WBO Себастьяном Фундорой. Сергей Богачук – обязательный претендент на первый пояс.

"Себастьян, у тебя теперь нет соперника. Я готов встретиться с тобой. Давай сделаем это! Мы можем устроить для фанатов крутое сражение, ты знаешь это", – заявил отечественный боец ​​Supreme Boxing.

Фундора недавно остался без соперника. Всемирный боксерский совет не санкционировал бой американца против соотечественника Эррола Спенса. Богачук мог выйти в ринг против Фундоры еще в прошлом году, но WBC отменила весенний бой ради противостояния представителя США против австралийца Тима Цзю.

К слову, ранее Уоррен спрогнозировал будущее Усика после второй победы над Фьюри.

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