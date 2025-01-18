iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Богачук бросил вызов обладателю двух титулов

Украинский боксер выбрал следующего соперника на пути к вершине первого полусреднего веса.
Сегодня, 15:29
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

29-летний украинец стремится сразиться с чемпионом по версиям WBC и WBO Себастьяном Фундорой. Сергей Богачук – обязательный претендент на первый пояс.

"Себастьян, у тебя теперь нет соперника. Я готов встретиться с тобой. Давай сделаем это! Мы можем устроить для фанатов крутое сражение, ты знаешь это", – заявил отечественный боец ​​Supreme Boxing.

Фундора недавно остался без соперника. Всемирный боксерский совет не санкционировал бой американца против соотечественника Эррола Спенса. Богачук мог выйти в ринг против Фундоры еще в прошлом году, но WBC отменила весенний бой ради противостояния представителя США против австралийца Тима Цзю.

К слову, ранее Уоррен спрогнозировал будущее Усика после второй победы над Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

Статьи по теме

Богачук сообщил, с кем может провести следующий бой Богачук сообщил, с кем может провести следующий бой
Усик - Фьюри, андеркард: Лапин и Новицкий защитили свои титулы, Богачук стал претендентом на пояс WBC Усик - Фьюри, андеркард: Лапин и Новицкий защитили свои титулы, Богачук стал претендентом на пояс WBC
Богачук победил нокаутом, соперник не вышел на ринг после шестого раунда Богачук победил нокаутом, соперник не вышел на ринг после шестого раунда
Промоутер оценил шансы Дэвиса в бою с Богачуком Промоутер оценил шансы Дэвиса в бою с Богачуком
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус - Милан, Аталанта - Наполи, матчи Арсенала, Барселоны, Байера и ПСЖ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Биатлон18:39
Украина завоевала "бронзу" в сингл-миксте этапа Кубка IBU
Европа18:37
Новичок Серии А подпишет экс-игрока сборной Англии
Формула 118:04
Марко назвал причину спада Ред Булл в сезоне-2024
Бокс17:57
Перспективный украинский боксер поделился забавным видео со своего хобби
Европа17:31
Суперзвезда Голливуда на фарт посетил матч Ромы и получил подарок от одноклубника Довбика
Европа17:27
Одноклубник Забарного присоединился к компании легенд АПЛ благодаря хет-трику в ворота Ньюкасла
Биатлон16:55
Биатлон-2024/2025: Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина - в топ-10
Европа16:50
Борнмут Забарного завершил победную серию Ньюкасла в АПЛ
Биатлон16:38
Украина замкнула топ-10 в женской эстафете в Рупольдинге
Украина16:22
УХЛ: Кэпиталз разбили Крыжинку в дерби Киева
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK