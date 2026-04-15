Чухаджян в мае проведет претендентский бой

Украинский полусредневес выступит в элиминаторе по линии IBF.
Сегодня, 12:08       Автор: Игорь Мищук
Карен Чухаджян / instagram.com/karen_chukhadzhian
Карен Чухаджян / instagram.com/karen_chukhadzhian

Украинский экс-претендент на титул в полусреднем весе Карен Чухаджян (26-3, 14 KO) встретится в элиминаторе по линии IBF с ирландцем Пэдди Донованом (14-2, 11 KO).

Как сообщает The Ring, бой станет главным событием боксерского шоу, которое состоится 15 мая на SAP Arena в немецком Мангейме.

Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на титул IBF в полусреднем весе, которым владеет североирландец Льюис Крокер.

Чухаджян свой предыдущий бой провел в октябре прошлого года, нокаутировав во втором раунде аргентинца Хоэля Маркоса Мафауада.

Донован в последних поединках уже дважды дрался с Крокером. В первом бою ирландец отправлял соперника в нокдаун, однако проиграл из-за дисквалификации за удар после гонга. В реванше уже североирландец отправлял оппонента на настил ринга и одержал победу раздельным решением судей.

