Не лидер, но близко. Фьюри получил новую позицию в рейтинге The Ring

После камбэка вошёл в топ-3.
Сегодня, 13:23       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images

Накануне бывший чемпион хэвивейта Тайсон Фьюри провел бой против Арсланбека Махмудова, в котором вышел победителем с ринга. Отмечается, что популярный журнал The Ring обновил рейтинг боксеров супертяжелого веса.

Чемпионом в этой категории все так же остается гегемон супертяжелого веса по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик.

Далее в топ-3 разместились: на первом месте - действующий чемпион WBO Фабио Уордли, на втором обладатель временного титула WBC Агит Кабайел, третье место - за британцем Тайсоном Фьюри.

Топ-10 хэвивейта по версии The Ring:

Чемпион: Александр Усик

  1. Фабио Уордли
  2. Агит Кабайел
  3. Тайсон Фьюри
  4. Дэниел Дюбуа
  5. Филип Хргович
  6. Мозес Итаума
  7. Мартин Баколе
  8. Эфе Аджагба
  9. Ричард Торрез
  10. Мурат Гассиев

Ранее Фьюри заявил, сколько раз он выйдет на ринг в этом году.

