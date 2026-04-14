Не лидер, но близко. Фьюри получил новую позицию в рейтинге The Ring

После камбэка вошёл в топ-3.

Накануне бывший чемпион хэвивейта Тайсон Фьюри провел бой против Арсланбека Махмудова, в котором вышел победителем с ринга. Отмечается, что популярный журнал The Ring обновил рейтинг боксеров супертяжелого веса.

Чемпионом в этой категории все так же остается гегемон супертяжелого веса по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик.

Далее в топ-3 разместились: на первом месте - действующий чемпион WBO Фабио Уордли, на втором обладатель временного титула WBC Агит Кабайел, третье место - за британцем Тайсоном Фьюри.

Топ-10 хэвивейта по версии The Ring:

Чемпион: Александр Усик

Фабио Уордли Агит Кабайел Тайсон Фьюри Дэниел Дюбуа Филип Хргович Мозес Итаума Мартин Баколе Эфе Аджагба Ричард Торрез Мурат Гассиев

📋 The Ring’s latest heavyweight rankings, as revealed on @InsideRingShow:



Tyson Fury reenters at No. 3 following his victory over Arslanbek Makhmudov

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!