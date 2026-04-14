Не лидер, но близко. Фьюри получил новую позицию в рейтинге The Ring
Накануне бывший чемпион хэвивейта Тайсон Фьюри провел бой против Арсланбека Махмудова, в котором вышел победителем с ринга. Отмечается, что популярный журнал The Ring обновил рейтинг боксеров супертяжелого веса.
Чемпионом в этой категории все так же остается гегемон супертяжелого веса по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик.
Далее в топ-3 разместились: на первом месте - действующий чемпион WBO Фабио Уордли, на втором обладатель временного титула WBC Агит Кабайел, третье место - за британцем Тайсоном Фьюри.
Топ-10 хэвивейта по версии The Ring:
Чемпион: Александр Усик
- Фабио Уордли
- Агит Кабайел
- Тайсон Фьюри
- Дэниел Дюбуа
- Филип Хргович
- Мозес Итаума
- Мартин Баколе
- Эфе Аджагба
- Ричард Торрез
- Мурат Гассиев
📋 The Ring's latest heavyweight rankings, as revealed on @InsideRingShow:— InsideRingShow (@InsideRingShow) April 13, 2026
Tyson Fury reenters at No. 3 following his victory over Arslanbek Makhmudov 📈#InsideTheRing | Latest episode LIVE NOW on DAZN 📺 pic.twitter.com/vJro8kEJIR
