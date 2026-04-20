"Все время убегает": Уайт вызвался на бой против Уайлдера

Британский боксер хотел бы разделить ринг с американцем.
Сегодня, 13:57       Автор: Игорь Мищук
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил о желании встретиться в ринге с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Британский боксер обвинил американца в том, что тот постоянно избегает боя с ним.

"Я бы с удовольствием подрался с Деонтеем Уайлдером. Я пытаюсь устроить поединок с ним уже половину своей карьеры. Эта маленькая с*чка все время убегает. Так что да, посмотрим", - приводит слова Уайта Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Уайт может провести реванш с Энтони Джошуа.

