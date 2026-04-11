Уордли готовится выйти на ринг с обидчиком Чисоры

Уже не ждет Усика, готов дать титульный шанс Уайлдеру.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли ответил на вопрос, готов ли он подраться с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Напомним, что сейчас он готовится к бою с экс-чемпионом IBF Дэниелом Дюбуа, который пройдёт 9 мая этого года.

Он был в списке приоритетов ещё до Дэниела. Он и Чжан Чжилэй - оба были в списке до того, как там появился Дюбуа. У меня по-прежнему остаётся много задач и целей, которых я пока ещё не достиг. И одна из них - это провести бой в Америке.

Также он добавил, какой масштаб боя планирует провести:

Хочу провести большой бой на одной из самых крупных арен. Например, на арене MSG в Вегасе. И для того, чтобы сделать это, мне понадобится кто-то именитый и узнаваемый. А кто в Америке в хэвивейте популярнее Деонтея Уайлдера?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Фабио Уордли

