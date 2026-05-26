iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мексика согласилась принять Иран

Страна предоставить сборной тренировочную базу.
Сегодня, 16:29       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Ирана / Getty Images
Сборная Ирана / Getty Images

Мексика подтвердила, что готова принять у себя Иран.

Напомним, что США отказались предоставить базу для иранской сборной, а также выступили, чтобы все матчи Ирана проходили в Мексике.

ФИФА отклонила второе требование, однако по поводу первого обратилась к Мексике.

Президент страны Клаудио Шейнбаум заявила, что у них нет никаких причин отказать Ирану. Так что команда сможет разместиться на базе в Тихуане.

У нас нет никаких причин отказывать им в возможности остаться в Мексике. Соединённые Штаты не хотят, чтобы иранская команда оставалась на ночь, но они сыграют там три матча. Поэтому нас спросили: "Могут ли они остаться в Мексике?" И мы ответили: "Да, без проблем"

Ранее также сборная Колумбии представила заявку на мундиаль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Александрия получила право сыграть в переходных матчах Александрия получила право сыграть в переходных матчах
Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия в овертайме обыграла Данию, Латвия сокрушила Венгрию Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия в овертайме обыграла Данию, Латвия сокрушила Венгрию
Сборная Польши огласила заявку на товарищеский матч с Украиной Сборная Польши огласила заявку на товарищеский матч с Украиной
"Нужно действовать быстро": Промоутер высказался о следующем сопернике Усика "Нужно действовать быстро": Промоутер высказался о следующем сопернике Усика

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок украинской Первой лиги, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина не без проблем прошла во второй круг Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк всухую выиграл серию у Кливленда на пути в финал
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Украина17:05
Александрия получила право сыграть в переходных матчах
ЧМ-202616:29
Мексика согласилась принять Иран
Европа и мир16:00
Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия в овертайме обыграла Данию, Латвия сокрушила Венгрию
Европа15:45
Сборная Польши огласила заявку на товарищеский матч с Украиной
Бокс14:59
"Нужно действовать быстро": Промоутер высказался о следующем сопернике Усика
Европа14:33
Ливерпуль хочет удержать основного голкипера, на которого нацелился Ювентус
Европа13:59
Ванат отреагировал на информацию о смене клуба в Испании
Бокс13:31
"Как можно скорее": Обязательный претендент по линии IBF хочет получить бой с Усиком
Европа12:57
Вероятный новый клуб тренера Жироны хочет подписать Цыганкова
Украина12:25
Представители Колоса и Кудривки стали лучшими тренером и игроком заключительного тура УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK