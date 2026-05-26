Мексика согласилась принять Иран

Мексика подтвердила, что готова принять у себя Иран.

Напомним, что США отказались предоставить базу для иранской сборной, а также выступили, чтобы все матчи Ирана проходили в Мексике.

ФИФА отклонила второе требование, однако по поводу первого обратилась к Мексике.

Президент страны Клаудио Шейнбаум заявила, что у них нет никаких причин отказать Ирану. Так что команда сможет разместиться на базе в Тихуане.

У нас нет никаких причин отказывать им в возможности остаться в Мексике. Соединённые Штаты не хотят, чтобы иранская команда оставалась на ночь, но они сыграют там три матча. Поэтому нас спросили: "Могут ли они остаться в Мексике?" И мы ответили: "Да, без проблем"

Ранее также сборная Колумбии представила заявку на мундиаль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!