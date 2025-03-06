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"Хочет побороться за титул чемпиона мира": промоутер назвал возможных соперников Кличко

Леффлер озвучил мотивацию украинца для возвращения.
Сегодня, 09:24
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Том Леффлер, экс-промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, высказался о возможном возвращении украинца.

По словам функционера, Кличко хочет побороться за титул чемпиона мира.

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"Владимир - историческая фигура. Я не хочу строить догадки, но насколько понимаю, он хочет побороться за титул чемпиона мира. Если кто-то и может вернуться в его возрасте, то это Владимир Кличко. 

Есть много потрясающих вариантов: реванш против Джошуа или Фьюри, бой против Дюбуа - это отличный поединок. Но это должен решать Владимир. Я позволю ему говорить за себя. Как поклонник бокса, я бы хотел, чтобы он вернулся", - приводит слова Леффлера Ring Magazine.

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