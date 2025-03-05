"Не является настоящим сверхтяжеловесом": Аллен выбрал фаворита в реванше Усика и Дюбуа

32-летний Дэвид Аллен убежден, что титулы хевивейта могут вернуться в Соединенное Королевство. Британский боксер отвесил комплименты соотечественнику Даниэлю Дюбуа, сообщает Seconds Out.

"Я спарринговал с Дюбуа девять лет назад. Он нанес мне хлыстовую травму шеи одним джебом, а Усик нокаутировал меня.

Я считаю, что Дюбуа мог бы победить его. Усик не молодеет, он старый человек и не является настоящим сверхтяжеловесом. Я даю большой шанс Дюбуа", – рассказал Аллен.

Украинский и британский боксеры контролируют все пояса хевивейта. В коллекции Усика находятся титулы WBA, WBC, WBO и IBO. Дюбуа остается чемпионом IBF, несмотря на сорванный бой против Джозефа Паркера.

Кстати, американец Миллер бросил вызов Усику в дерзкой манере.

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