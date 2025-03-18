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"Я не стану Шварценеггером". Усик рассказал, чем займется после карьеры

Украинский боксер рассказал, в какой роли себя видит.
Сегодня, 20:06
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем будущем.

По словам украинца, он хотел бы сниматься в фильмах, однако новым Арнольдом Шварценеггером не станет.

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"Не думаю, что смогу стать новым Арнольдом Шварценеггером. Я не настолько мощный, как он. Но я занимаюсь актерским мастерством, я хочу сниматься в кино.

Вижу себя в какой-то драматической роли. Мне кажется, у меня должно неплохо получиться", - сказал украинец для Riz Khan Show.

Ранее Усик назвал потенциально последнего соперника на профессиональном уровне.

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