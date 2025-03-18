"Что-то может не сработать": Усик оценил создание боксерской лиги

Глава Генуправления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх и президент UFC Дэйна Уайт анонсировали создание боксерской лиги. Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик поддержал замысел функционеров, сообщает Al Arabiya English.

"Великолепная идея. Я считаю, что Турки многое делает для спорта. Появление новых инициатив – это прекрасно, и я это поддерживаю. Многие думают, что что-то может не сработать, но всегда важно тестировать новое", – рассказал украинец.

О создании боксерского промоушна объявили в начале марта. В частности, основатели боксерской лиги планируют создать систему подготовки и отбора боксеров, следуя идеям UFC. В скором времени функционеры анонсируют первые бои под эгидой организации.

К слову, ранее Усик назвал количество поединков до завершения карьеры.

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