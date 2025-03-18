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Усик признался, сколько еще проведет боев до завершения карьеры

Украинский чемпион поделился ближайшими планами перед выходом на пенсию.
Сегодня, 13:31
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о завершающем этапе своей профессиональной карьеры.

По словам украинского боксера, он собирается провести еще два боя, прежде чем уйти на пенсию.

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"На данный момент я не знаю, кто будет моими оппонентами. Но у меня осталось два боя в моем невероятном путешествии.

Послушайте, на протяжении 20 лет никто не мог организовать поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. А Саудовская Аравии сделала это. Его превосходительство сделал это. И они могут устроить это снова. Фанаты очень сильно хотят увидеть этот бой. И преимущественно я хочу боксировать в Саудовской Аравии", - сказал Усик в комментарии Al Arabiya English.

Ранее сообщалось, что Александр Усик ради реванша с Даниэлем Дюбуа откупится от обязательного претендента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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