"На следующей недели он был в Динамо": Ван Леувен рассказал, как Шахтер упустил Цыганкова
Главный тренер Металлиста 1925 и экс-глава академии Шахтера Патрик ван Леувен высказался по поводу Виктора Цыганкова.
По словам специалиста, украинский вингер мог оказаться в академии "горняков".
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"Помню, как мы упустили возможность подписать Цыганкова. Он был у нас, говорил, что вернется. На следующей неделе он уже был в Динамо.
Где-то проигрываешь, где-то выигрываешь. Иногда молодым игрокам нравится история того или иного клуба, иногда их родителям дают лучшее предложение, чтобы забрать игрока в свою академию.
Цыганков тренировался с вами. Мы пригласили его в 13-летнем возрасте. Скауты его отобрали. Помню много таких историй. Куча таких игроков либо посредине своей карьеры, либо закончили уже", - сказал ван Леувен ПРОФУТБОЛ Digital.
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