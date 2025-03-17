Малиновский оценил свое возвращение после серьезной травмы

Украинец сделал две голевые передачи в матче против Лечче, выйдя в старте.

Футболист Дженоа Руслан Малиновский поделился эмоциями после возвращения в стартовый состав в домашнем матче против Лечче (2:1).

Украинский полузащитник поблагодарил тех людей, которые помогли ему восстановиться от травмы.

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"Какое удовольствие вернуться, сыграть на этом стадионе и разделить этот важный момент с отличными болельщиками! Молодцы ребята, три важных очка, давайте продолжать в том же духе.

Спасибо моей семье за ​​то, что всегда были рядом со мной. Хочу поблагодарить всех сотрудников Дженоа за их ценную работу. Спасибо профессору Федерико Сантолини, а также Эмануэле Сантолини. Forza Дженоа".

Малиновский впервые с сентбря прошлого года вышел в старте, большую часть сезона он пропустил из-за травмы. В матче против Лечче украинец сделал две голевые передачи.

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