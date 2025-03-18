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Футбол

Ван Леувен назвал причину, почему Зинченко покинул Шахтер

Специалист вспомнил период работы в донецком клубе.
Сегодня, 21:44
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Главный тренер Металлиста 1925 Патрик ван Леувен высказался по поводу воспитанника донецкого Шахтера Александра Зинченко.

Специалист, который ранее возглавлял академию Шахтера, рассказал, что украинец не стал продлевать контракт с клубом и выбрал свой путь.

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"Я не думаю, что Зинченко потеряли. Была ситуация с продлением его контракта. Насколько я помню, он не хотел идти в аренду у Заря. Он выбрал другой путь. В конце концов все завершилось рассмотрением дела в Лозаннском суде.

В Александре с самого начала мы видели сильную личность. Я сразу видел, что он знает, чего хочет. С ростом он видел, что должен получить шанс на самом высоком уровне. Это то, что руководило им в его решении, скажем так, отдалиться от первой команды Шахтера, но дало ему много других возможностей", – сказал ван Леувен в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Через год после ухода из Шахтера Зинченко перешел в российскую Уфу. В нынешнем сезоне украинец играет за Арсенал из Лондона, в составе которого он провел 17 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что легенда Арсенала призвал уволить Артету.

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