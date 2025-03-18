Ван Леувен назвал причину, почему Зинченко покинул Шахтер

Главный тренер Металлиста 1925 Патрик ван Леувен высказался по поводу воспитанника донецкого Шахтера Александра Зинченко.

Специалист, который ранее возглавлял академию Шахтера, рассказал, что украинец не стал продлевать контракт с клубом и выбрал свой путь.

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"Я не думаю, что Зинченко потеряли. Была ситуация с продлением его контракта. Насколько я помню, он не хотел идти в аренду у Заря. Он выбрал другой путь. В конце концов все завершилось рассмотрением дела в Лозаннском суде.

В Александре с самого начала мы видели сильную личность. Я сразу видел, что он знает, чего хочет. С ростом он видел, что должен получить шанс на самом высоком уровне. Это то, что руководило им в его решении, скажем так, отдалиться от первой команды Шахтера, но дало ему много других возможностей", – сказал ван Леувен в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Через год после ухода из Шахтера Зинченко перешел в российскую Уфу. В нынешнем сезоне украинец играет за Арсенал из Лондона, в составе которого он провел 17 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что легенда Арсенала призвал уволить Артету.

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