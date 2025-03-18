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Футбол

"Его время подходит к концу": легенда Арсенала призвал уволить Артету

Пети назвал победителя АПЛ.
Сегодня, 20:28
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Бывший футболист Арсенала Эммануэль Пети заявил, что Микелю Артете стоит покинуть лондонскую команду.

Француз похвалил наставника за его работу, однако считает, что этого мало для того, чтобы завоевать титул АПЛ.

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"Микель Артета выглядит уставшим и разочарованным, это можно увидеть на его лице.

Я благодарю Микеля за то, что он сделал, но, похоже, его история в Арсенале подходит к концу. В неудачах нет его вины, команде просто не хватает глубины состава, когда вылетает кто-то из лидеров, например Салиба. Чтобы стать чемпионом, вам нужны правильные инструменты, чтобы это сделать", - приводит слова Пети the Standard.

Артета возглавил Арсенал в 2019 году, за это время выиграл Кубок Англии и дважды Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Арсенал нашел вундеркинда на позицию Зинченко.

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