Арсенал нашел вундеркинда на позицию Зинченко

"Канониры" не отказались от намерений усилить левый фланг обороны.

19-летний Йоррел Хато всерьез заинтересовал лондонский Арсенал. "Канониры" подготовили кругленькую сумму за защитника амстердамского Аякса, сообщает TBR Football.

Арсенал якобы готов отдать за фулбек 40 млн фунтов. Хато проводит второй полный сезон на взрослом уровне. Уроженец Роттердама в прошлом году продлил контракт с родным клубом до лета 2028-го.

На контракте с "канонирами" находятся четыре исполнителя, которые могут сыграть на левом фланге обороны. Тирни лондонцы отдали в аренду шотландскому Селтику, а у Зинченко, Калафьори и Льюис-Скелли нет доверия Микеля Артеты.

К слову, лондонский Тоттенхэм определился с кандидатурами на замену Постекоглу.

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