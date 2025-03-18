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Футбол

Тоттенхэм определил кандидатов на замену Постекоглу

Руководство лондонцев готово отправить австралийца в отставку после сезона.
Сегодня, 13:07
Марку Силва и Андони Ираола / Getty Images
Марку Силва и Андони Ираола / Getty Images

Менеджмент "шпор" составил шорт-лист на случай увольнения Ангелоса Постекоглу. В список попали два специалиста, утверждает The Telegraph.

Тоттенхэм интересуется главным тренером Борнмута Андони Ираолой и наставником столичного Фулхэма Марку Силвой. Будущее Постекоглу в Лондоне теперь зависит от Лиги Европы. Завоевание трофея выведет "шпор" в Лигу чемпионов.

Руководство Тоттенхэма сохраняет поддержку коуча, учитывая эпидемию травм в команде. Лондонцы пока пробились в 1/4 финала Лиги Европы. Там соперником "шпор" будет франкфуртский Айнтрахт.

Кстати, ранее Манчестер Юнайтед выбрал приоритетные цели для усиления атаки.

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