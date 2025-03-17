Манчестер Юнайтед определился с шорт-листом целей на позицию форварда

Манчестер Юнайтед собирается подписать нового форварда летом.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, манкунианцы уже ведут переговоры с рядом футболистов. Отмечается. что «красные дьяволы» очень близко следят за Уго Экитике и Беньямином Шешко.

Также немецкий журналист сообщает, что Виктор Осимхен и Виктор Дьокереш все еще находятся высоко в потенциальном списке целей. О деталях возможного трансфера кого-то из этих игроков пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Антони высказался об аренде в Бетис.

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