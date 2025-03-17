iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед определился с шорт-листом целей на позицию форварда

Манкунианцы наблюдают за несколькими нападающими.
Сегодня, 20:57
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Манчестер Юнайтед собирается подписать нового форварда летом.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, манкунианцы уже ведут переговоры с рядом футболистов. Отмечается. что «красные дьяволы» очень близко следят за Уго Экитике и Беньямином Шешко.

Также немецкий журналист сообщает, что Виктор Осимхен и Виктор Дьокереш все еще находятся высоко в потенциальном списке целей. О деталях возможного трансфера кого-то из этих игроков пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Антони высказался об аренде в Бетис.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Фернандеш повторил достижение легенд Манчестер Юнайтед в матче с Лестером Фернандеш повторил достижение легенд Манчестер Юнайтед в матче с Лестером
Манчестер Юнайтед разобрался в гостях с аутсайдером АПЛ Манчестер Юнайтед разобрался в гостях с аутсайдером АПЛ
Сын легенды МЮ отметился дублем после ассистов брата-близнеца Сын легенды МЮ отметился дублем после ассистов брата-близнеца
Топ-клуб АПЛ интересуется Луниным Топ-клуб АПЛ интересуется Луниным

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа23:01
Тренера и одноклубника Бущана признали лучшими по итогам марта в саудовской лиге
Европа22:32
Украинский защитник получил индивидуальную награду в Португалии
Бокс22:03
Ловчинский и Абдураимов - чемпионы Украины по боксу: все призеры первенства
Украина21:39
УХЛ: Сокол победил Кременчуг в овертайме, продлив полуфинальную серию
Бокс21:34
Тренер Паркера: Джозеф хочет боя с Усиком, люди хотят их боя
Европа20:57
Манчестер Юнайтед определился с шорт-листом целей на позицию форварда
Европа20:23
Экс-полузащитник Реала считает, что он лучше ряда легендарных игроков
Европа19:46
Арсенал определился с трансферными целями на лето
ММА19:42
Макгрегор раскритиковал правительство Ирландии во время визита в Вашингтон
ЧМ-202619:12
Месси не поможет сборной Аргентины в заключительных матчах отборочного турнира ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK