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Футбол

Антони: Я очень счастлив в Бетисе, меня здесь хорошо приняли

Бразилец высказался о пребывании в стане испанского клуба.
Сегодня, 18:37
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер испанского Бетиса Антони, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, поделился мыслями о пребывании в стане "зелено-белых".

По словам игрока, его очень хорошо приняли в новом коллективе.

"Я очень доволен всем, что происходит со мной здесь, в Испании. Меня очень хорошо приняли все: менеджеры, спортивный совет, тренерский штаб, игроки, болельщики... Связь была мгновенной, и это отображалось на поле".

Также бразилец рассказал, что рад своему вкладу в улучшение результатов команды.

"Я очень рад внести свой вклад в эту положительную динамику, но это работа каждого. Мы поднялись в испанской таблице и хотим подняться еще выше. Мы амбициозны, но мы должны доказать это на поле", - резюмировал Антони.

Напомним, ранее сообщалось, что Бруну Фернандеш повторил достижение легенд МЮ.

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