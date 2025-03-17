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Футбол

Фернандеш повторил достижение легенд Манчестер Юнайтед в матче с Лестером

Португалец стал шестым игроком в истории клуба с 50 ассистами.
Сегодня, 13:52
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш записал на свой счет очередное достижение.

Португалец отметился двумя ассистами в матче против Лестера. Общие количество голевых пасов в АПЛ у Бруну достигло 50.

Фернандеш стал лишь шестым игроком в истории клуба, которым удалось достичь такой отметки.

Ранее более 50 ассистов в рамках АПЛ за манкунианцанцев отдали Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80), Пол Скоулз (55) и Эрик Кантона (51).

Ранее также Лионель Месси снова отличился результативным действием за Интер Майами.

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