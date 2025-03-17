Фернандеш повторил достижение легенд Манчестер Юнайтед в матче с Лестером
Португалец стал шестым игроком в истории клуба с 50 ассистами.
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш записал на свой счет очередное достижение.
Португалец отметился двумя ассистами в матче против Лестера. Общие количество голевых пасов в АПЛ у Бруну достигло 50.
Фернандеш стал лишь шестым игроком в истории клуба, которым удалось достичь такой отметки.
Ранее более 50 ассистов в рамках АПЛ за манкунианцанцев отдали Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80), Пол Скоулз (55) и Эрик Кантона (51).
Ранее также Лионель Месси снова отличился результативным действием за Интер Майами.
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