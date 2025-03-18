Милан собирается выкупить арендованного у Манчестер Сити защитника

Милан планирует продолжить сотрудничество с арендованным у Манчестер Сити защитником Кайлом Уокером.

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб собирается воспользоваться возможностью выкупа 34-летнего англичанина для подписания с ним полноценного контракта.

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По информации источника, договор игрока с "россонери" будет рассчитан до лета 2027 года.

Соглашение по аренде английского защитника рассчитано до конца текущего сезона, а сумма выкупа составляет около пяти миллионов евро.

Напомним, что Уокер присоединился к Милану в январе и успел провести за итальянскую команду девять матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Милан определился с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера.

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