Милан собирается выкупить арендованного у Манчестер Сити защитника
Милан планирует продолжить сотрудничество с арендованным у Манчестер Сити защитником Кайлом Уокером.
Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб собирается воспользоваться возможностью выкупа 34-летнего англичанина для подписания с ним полноценного контракта.
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По информации источника, договор игрока с "россонери" будет рассчитан до лета 2027 года.
Соглашение по аренде английского защитника рассчитано до конца текущего сезона, а сумма выкупа составляет около пяти миллионов евро.
Напомним, что Уокер присоединился к Милану в январе и успел провести за итальянскую команду девять матчей во всех турнирах без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Милан определился с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера.
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