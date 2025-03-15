Милан определился с судьбой Фелиша

Итальянский Милан определился с тем, будет ли он выкупать контракт Жоау Фелиша у Челси.

Как сообщает Маттео Моретто, Фелишу придется вернуться в стан «синих». Жоау не впечатлил руководство «россонери» своей формой.

Также по информации издания La Gazzetta Dello Sport, лондонцы разочарованы тем, что им не удастся продать португальца в Милан. Отмечается. что в руководстве английского клуба надеялись компенсировать хотя бы часть расходов на игрока группы атаки.

В составе Милана Фелиш провел 9 матчей, отдав 1 ассист и забив 1 гол.

Напомним, что Милан еле победил новичка Серии А.

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