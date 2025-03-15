Милан - Комо 2:1: обзор матча и результат игры 15.03.2025

В субботу, 15 марта, Милан принимал на своем поле Комо в рамках 29-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Сержиу Консейсау, уступая по ходу встречи, все же сумели обеспечить себе позитивный результат, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Читай также: Милан определился с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера

Комо ушел на перерыв имея минимальное преимущество благодаря результативному удару Люки Да Куньи, который на 33-й минуте из-за пределов штрафной положил мяч точно в левый нижний угол ворот. А в начале второй половины встречи гости могли еще усложнить ситуацию Милану, когда, казалось, француз оформил дубль, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после консультации с VAR.

"Россонери" на это быстро ответили своим голом, сравняв счет в поединке. На 53-й минуте Кристиан Пулишич после передачи от Тиджани Рейндерса отправил мяч в сетку с угла вратарской. А на 75-й минуте уже сам нидерландский полузащитник принес победу свой команде, переиграв голкипера ударом в нижний угол.

Источник: Getty Images

Комо в компенсированное к матчу время еще и остался вдесятером после удаления Деле Алли. На 90+1-й минуте англичанин, который за десять минут до этого только появился на поле, получил прямую красную за грубый фол против соотечественника Рубена Лофтуса-Чика.

Милан, набрав 47 очков, расположился на данный момент на седьмой строчке турнирной таблицы Серии А. Комо с 29 баллами идет на 13-й позиции.

Статистика матча Милан - Комо 29-го тура чемпионата Италии

Милан - Комо 2:1

Голы: Пулишич, 53, Рейндерс, 75 - Да Кунья, 33

Ожидаемые голы (xG): 0.92 - 1.07

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 9 - 15

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 0 - 5

Фолы: 21 - 7

Милан: Меньян - Уокер, Габбия, Тиав, Эрнандес (А. Хименес, 46) - Бондо (Фофана, 46), Муса (Фелиш, 52) - Пулишич, Рейндерс, Леау (Лофтус-Чик, 78) - С. Хименес (Абрахам, 68).

Комо: Бюте - Смолчич, Гольданига, Кэмпф (Доссена, 46), Валье - Какере (Перроне, 63), Да Кунья (Алли, 81) - Диао, Пас, Стрефецца - Кутроне (Дувикас, 72).

Предупреждения: Бондо, Муса, А. Хименес - Перроне, Стрефецца, Пасс.

Удаление: Алли, 90+1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!