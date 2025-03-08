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Футбол

Милан определился с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера

Для нового проекта руководство "россонери" собирается вернуть "старого" наставника-победителя.
Сегодня, 15:58
Маcсимилиано Аллегри / Getty Images
Маcсимилиано Аллегри / Getty Images

Милан получит нового главного тренера в следующем сезоне, который станет частью проекта, над которым уже работает руководство клуба.

Ожидается, что нынешний наставник команды Сержиу Консейсау покинет занимаемую должность после завершения текущей кампании или даже раньше в зависимости от дальнейших результатов команды.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, приоритетным кандидатом на будущее вакантное место во главе Милана является Маcсимилиано Аллегри, который ранее уже работал с "россонери".

Соответствующее решение о приглашении 57-летнего специалиста было принято на недавней встрече владельца Милана Джерри Кардинале и генерального директора Джорджо Фурлани, на которой они обсудили будущее клуба.

Отмечается, что боссы "россонери" уверены, что для нового проекта нужен более статусный наставник, тренер-победитель, который хорошо знаком с местным чемпионатом и способен демонстрировать высокие результаты. Именно Аллегри будет призван вывести команду из кризиса после работы двух за сезон португальских специалистов - Паулу Фонсеки и Сержиу Консейсау.

Напомним, что Аллегри уже возглавлял Милан с лета 2010 года по январь 2014 года и завоевал с командой чемпионство в сезоне-2010/11 и Суперкубок Италии. Также на счету итальянского тренера пять скудетто с Ювентусом.

На данный момент Аллегри пребывает без работы, покинув стан "бьянконери" в конце прошлого сезона после своей второй каденции в туринском клубе.

Ранее сообщалось, что два лидера Милана с большой вероятностью покинут клуб летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан чемпионат Италии Массимилиано Аллегри Серия А

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