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Футбол

Два лидера Милана с большой вероятностью покинут клуб летом

Тео Эрнандес и Рафаэль Леау попали в немилость на Сан-Сиро.
Сегодня, 11:35
Рафаэль Леау, Тео Эрнандес и Cержиу Консейсау / Getty Images
Рафаэль Леау, Тео Эрнандес и Cержиу Консейсау / Getty Images

Милан может избавиться сразу двух лидеров команды уже после завершения этого сезона.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, у Тео Эрнандеса и Рафаэля Леау нет будущего на Сан-Сиро. Ожидается, что субботний матч против Лечче оба игрока начнут на скамейке запасных.

"Россонери" точно собираются продавать Тео, поскольку его контракт истекает в 2026 году, что означает то, что грядущее лето станет последней возможностью заработать на защитнике. Относительно Рафаэля есть варианты, ведь на вингера меньше претендентов и у него длиннее контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан уволит Консейсау, если тот не выведет клуб в Лигу чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тео Эрнандес Рафаэл Леау

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