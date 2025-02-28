Милан уже ищет замену своему новому тренеру

Руководство Милана начало задуміваться об очередной смене тренера, пишет Football Italia, ссылаясь на журналиста Луку Бьянкина.

По его информации, "россонери" недовольны игрой команды при Сержиу Консейсау и могут заменить специалиста.

Ключевым кандидатом на роль главного тренера снова считается Антонио Конте, которрый летом вел с Миланом переговоры, но в итоге все же получил отказ.

Сейчас Наполи под руководством итальянца занимает вторую строчку, в то время как Милан - восьмую.

Если "россонери" не попадут в Лигу чемпионов, то клуб, скорее всего, уволит Консейсау уже летом.

Накануне, напомним, Милан уступил Болонье.

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