Милан уже ищет замену своему новому тренеру
Сержиу Консейсау необходимо вывести команду в Лигу чемпионов.
Руководство Милана начало задуміваться об очередной смене тренера, пишет Football Italia, ссылаясь на журналиста Луку Бьянкина.
По его информации, "россонери" недовольны игрой команды при Сержиу Консейсау и могут заменить специалиста.
Ключевым кандидатом на роль главного тренера снова считается Антонио Конте, которрый летом вел с Миланом переговоры, но в итоге все же получил отказ.
Сейчас Наполи под руководством итальянца занимает вторую строчку, в то время как Милан - восьмую.
Если "россонери" не попадут в Лигу чемпионов, то клуб, скорее всего, уволит Консейсау уже летом.
Накануне, напомним, Милан уступил Болонье.
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