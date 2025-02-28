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Футбол

Милан уже ищет замену своему новому тренеру

Сержиу Консейсау необходимо вывести команду в Лигу чемпионов.
Сегодня, 11:40
Сержиу Консейсау / Getty Images
Сержиу Консейсау / Getty Images

Руководство Милана начало задуміваться об очередной смене тренера, пишет Football Italia, ссылаясь на журналиста Луку Бьянкина.

По его информации, "россонери" недовольны игрой команды при Сержиу Консейсау и могут заменить специалиста.

Ключевым кандидатом на роль главного тренера снова считается Антонио Конте, которрый летом вел с Миланом переговоры, но в итоге все же получил отказ.

Сейчас Наполи под руководством итальянца занимает вторую строчку, в то время как Милан - восьмую.

Если "россонери" не попадут в Лигу чемпионов, то клуб, скорее всего, уволит Консейсау уже летом.

Накануне, напомним, Милан уступил Болонье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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